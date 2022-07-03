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ليبيا.. إنطلاق مسيرة في طبرق لاستنكار أعمال التخريب

ليبيا.. إنطلاق مسيرة في طبرق لاستنكار أعمال التخريب
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

انطلقت مسيرة داعمة للبرلمان الليبي في مدينة طبرق،يوم أمس، وردد المشاركون فيها شعارات تستنكر عمليات التخريب والسرقة التي تعرض لها مقر البرلمان.

العالم - ليبيا

وكان مخربون قد اضرموا النيران في مقر البرلمان خلال احتجاجات يوم الجمعة في مدينة طبرق على الأوضاع المعيشية والأجسام السياسية، وقام البعض بنهب المقر وسرقة الأثاث، وفقاً لموقع "الساعة 24" الليبي.

بدوره، أعرب المجلس البلدي طبرق عن استنكاره بشدة للأحداث التي وقعت مساء الجمعة ونتج عنها الحرق والتدمير والنهب لمقر مجلس النواب بالمدينة.

وأكدت بلدية طبرق في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تأييدها للخروج السلمي من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الليبي.

وفي الوقت نفسه، شددت البلدية على وقوفها ضد التخريب والعبث بممتلكات الدولة من مبانٍ ومعدات وغيرها لأنها ملك لكل الليبيين.

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