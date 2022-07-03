مقتل ضابط برتبة رائد في الجيش المصري بهجوم لـ'داعش' في سيناء

العالم - مصر

وقالت مصادر قبلية، لـ"العربي الجديد"، إن اشتباكات وقعت بين قوات الجيش المصري والمجموعات القبلية المساندة له من جهة، وتنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي من جهة أخرى في منطقة المغارة وسط سيناء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاشتباكات أدت إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر طبية عسكرية في سيناء "العربي الجديد"، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي هاجم قوة عسكرية في وسط سيناء أثناء تمشيطها المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهجوم أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد يدعى أمير ابراهيم من كتيبة "26 استطلاع".

ويشار إلى أن الرائد ابراهيم يعد ثاني رتبة عسكرية تقتل في سيناء في غضون أقل من شهر بعد مقتل عقيد أركان حرب في هجوم لـ"داعش" غرب رفح قبل أسبوعين.