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اللواء باقري: محافظة كردستان وحدودها تنعمان بالامن المستديم

اللواء باقري: محافظة كردستان وحدودها تنعمان بالامن المستديم
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء محمد باقري بان الامن المستديم سائد بصورة جيدة للغاية في محافظة كردستان وحدودها.

العالم - ايران

وذكر اللواء باقري في تصريح له فور وصوله الى مطار سنندج مركز محافظة كردستان صباح اليوم الاحد بأن الغرض من زيارته هذه هو تفقد القوات المسلحة ، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وأمن هذه المنطقة خاصة حدود محافظة كردستان وأنشطة القوات المسلحة فيما يتعلق بالتعاون مع الحكومة ومساعدة الناس.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: لقد قمنا خلال الاجتماعات التي استمرت شهرا في الاركان العامة بدراسة متكاملة لجميع اركان العناصر المختلفة للقوات المسلحة في كردستان كي نتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة.

واكد اللواء باقري قائلا: الحمد لله ان الوضع الأمني ​​في كردستان وحدودها جيد للغاية ولا توجد لدينا أية مشاكل، ما عدا احيانا بعض الاعمال الشريرة المتناثرة جدا، الا ان القوات المسلحة، من قوات امن داخلي وحرس ثوري وجيش، تقوم بانشطتها برا وجوا ، وان الامن المستديم سائد في المنطقة.

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