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الدفاع الايرانية تشارك في اغاثة منكوبي زلزال هرمزكان

الدفاع الايرانية تشارك في اغاثة منكوبي زلزال هرمزكان
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أصدر وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتیاني أوامره لممثل الوزارة بمحافظة هرمزكان بالمشاركة في اغاثة منكوبي الزلزال الذي ضرب هذه المحافظة.

العالم - ايران

وأكد الوزير اشتياني ضرورة ايجاد التنسيق التام بين لجنة الازمة في هرمزكان للتقليل من قلق المنكوبين وتقديم تقرير له بخصوص الاعمال التي انجزت في هذا الخصوص.

وكان زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضواحي ميناء خمير في محافظة هرمزكان جنوب ايران حيث افاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له بان هذا الزلزال وقع في الساعة الثانية ودقيقتين و 7 ثوان من فجر امس السبت (العاشرة و 32 دقيقة و 7 ثوان من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).

واضاف المركز: ان هذا الزلزال الذي وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 26.78 والطول 55.30 درجة.

وتعرضت مناطق غرب محافظة هرمزكان ، لسلسلة من الزلازل، تراوحت قوتها بين 6.1 و6.3 درجة بمقياس ريختر، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة العشرات، وتهدم عدد كبير من المنازل خاصة في المناطق القروية والنسيج القديم بالمنطقة.

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الدفاع الايرانية تشارك في اغاثة منكوبي زلزال هرمزكان

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