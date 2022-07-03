الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-07-2022

الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 02-07-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-07-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتي 'سو-25' و10 مسيرات أوكرانية

العدوان الإسرائيلي جنوب طرطوس.. أضرار بممتلكات الأهالي وشبكات الري والكهرباء

البرلمان الأوزبكي يوافق على إعلان حالة الطوارئ في كاراكالباكستان

أول الغيث مسيّرة......!

الكاظمي يفتتح محطة كهرباء في ميسان.. سنقلل الغاز المستورد

تناقض الروايات حول مشاركة الاحتلال في فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة