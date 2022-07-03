تناقض الروايات حول مشاركة الاحتلال في فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

العالم - فلسطين

وجاءت تصريحات كوخاف خلال لقاء مع "إذاعة جيش الاحتلال"، صباح اليوم.



وكان النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، قال في تصريحات صحفية إن "السلطة لن تسلم الرصاصة للاحتلال الإسرائيلي".

وكشف أن السلطة وافقت أن يقوم فريق أمريكي بفحص الرصاصة.

وصباح اليوم، قال الخطيب في لقاء مع إذاعة "صوت فلسطين"، إن الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين ستعود للسلطة اليوم.

وأضاف أن أعمال الخبرة التي سيقوم بها الجانب الأمريكي على المقذوف لن تحتاج لوقت طويل.

وتابع: "حصلنا على ضمانات من المنسق الأمريكي ان أعمال فحص المقذوف ستجري فقط من طرفهم دون مشاركة الجانب الإسرائيلي بذلك".

وأكد: نحن على ثقة بتحقيقاتنا وما توصلنا إليه وأن الاحتلال هو المسؤول عن استشهادها.