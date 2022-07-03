الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تناقض الروايات حول مشاركة الاحتلال في فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة

تناقض الروايات حول مشاركة الاحتلال في فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

في الوقت الذي كانت فيه السلطة الفلسطينية تصر على انها لن تسلم الاحتلال الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، فإن الناطق باسم جيش الاحتلال، ران كوخاف، أعلن أن "طاقماً إسرائيليًّا سيفحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة بحضور أمريكي".

العالم - فلسطين

وجاءت تصريحات كوخاف خلال لقاء مع "إذاعة جيش الاحتلال"، صباح اليوم.

وكان النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، قال في تصريحات صحفية إن "السلطة لن تسلم الرصاصة للاحتلال الإسرائيلي".

وكشف أن السلطة وافقت أن يقوم فريق أمريكي بفحص الرصاصة.

وصباح اليوم، قال الخطيب في لقاء مع إذاعة "صوت فلسطين"، إن الرصاصة التي قتلت الشهيدة شيرين ستعود للسلطة اليوم.

وأضاف أن أعمال الخبرة التي سيقوم بها الجانب الأمريكي على المقذوف لن تحتاج لوقت طويل.

وتابع: "حصلنا على ضمانات من المنسق الأمريكي ان أعمال فحص المقذوف ستجري فقط من طرفهم دون مشاركة الجانب الإسرائيلي بذلك".

وأكد: نحن على ثقة بتحقيقاتنا وما توصلنا إليه وأن الاحتلال هو المسؤول عن استشهادها.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: الصحافية شيرين أبو عاقلة اغتيلت بنيران إسرائيلية

تحقيق أمريكي: قاتل "شيرين" جندي من نخبة الاحتلال

اشتيه: نرفض تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة وعلى 'إسرائيل' تسليم البندقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتي 'سو-25' و10 مسيرات أوكرانية

العدوان الإسرائيلي جنوب طرطوس.. أضرار بممتلكات الأهالي وشبكات الري والكهرباء

البرلمان الأوزبكي يوافق على إعلان حالة الطوارئ في كاراكالباكستان

أول الغيث مسيّرة......!

الكاظمي يفتتح محطة كهرباء في ميسان.. سنقلل الغاز المستورد

تناقض الروايات حول مشاركة الاحتلال في فحص الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة