أول الغيث مسيّرة......!

العالم - لبنان

سبق للأمين العام أن أعلن عن منع العدو من استخراج النفط والغاز من المنطقة المتنازع عليها بعد الاتفاق التي تقرّه الحكومة اللبنانية، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة....!

إنها رسالة واضحة غير قابلة للتحليل والتأويل، وعلى الكيان ومن خلفه من دول الغرب والشرق ومن يشدّ على أيديهم، وخاصة الإدارة الأميركية ان يقرأوا الرسالة جيداً، فلا السفينة اليونانية ولا البوارج الأميركية ولا حلف الناتو يَحولون دون تنفيذ عمليات عسكرية تجاه أي تعدٍ على حقوق لبنان النفطية والغازية....!

أمام واشنطن خيار واحد هو إلزام العدو بالإقرار بالعرض اللبناني الأخير، وإلا فالأمور ذاهبة إلى ما لا تُحمد عقباه...!

السؤال: هل استوعبت واشنطن وتل أبيب رسالة المسيّرات الثلاثة....؟

د. نزيه منصور