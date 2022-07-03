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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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نبض السوشيال
المقداد: لدينا ثقة تامة بالجهود الايرانية لحل الازمة السورية
المقداد: نرحب باي حل يقود الى انسحاب تركيا من الاراضي السورية ووقف دعمها للجماعات المسلحة
المقداد: علاقات ايران وسورية تمتد الى اربعة عقود وقائمة على الثقة المتبادلة
امير عبداللهيان: سنبذل قصارى جهودنا للحد من حدوث عملية عسكرية والتركيز على العمل السياسي
امير عبداللهيان: ولم يسحموا بتاتا في مس سيادة سوريا واستقلالها ووحدة اراضيها وقدموا الغالي والنفيس في هذا المجال
امير عبداللهيان: اتقدم بالشكر الجزيل للرئيس والشعب السوري لوقوفهم امام مؤامرات تقسيم سورية
امير عبداللهيان: بحثنا فضلا عن العلاقات الثنائية ايضا استتباب الامن في المنطقة بالطرق الدبلوماسية
امير عبداللهيان: تحدثت مع المسؤولين السوريين وعلى راسهم الرئيس الاسد لمدة ساعتين حول مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية
امير عبداللهيان: اليوم اعلنت في دمشق ايضا ان ايران مستعدة لبذل مساعيها الحميدة للحد من وقوع نزاع عسكري في سوريا والتركيز على الحل السلمي
امير عبداللهيان: قمت بزيارة لانقرة قبل ايام وتحدثت مع المسؤولين واكدت ان الحل يكمن في اجراء حوار بين المسؤولين الامنيين في تركيا وسورية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتي 'سو-25' و10 مسيرات أوكرانية
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تعلن إسقاط طائرتي "سو-25" و10 مسيرات أوكرانية.
العالم - روسيا
تصنيف :
أهم الأخبار
روسيا
الأزمة الأوكرانية
كلمات دليلية :
وزارة الدفاع الروسية
الأزمة الأوكرانية
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