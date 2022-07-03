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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتي 'سو-25' و10 مسيرات أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتي 'سو-25' و10 مسيرات أوكرانية
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تعلن إسقاط طائرتي "سو-25" و10 مسيرات أوكرانية.

العالم - روسيا

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتي 'سو-25' و10 مسيرات أوكرانية

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