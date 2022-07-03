العراق.. توقعات بإعادة سيناريو 2018 لحسم مرشح الرئاسة

العالم-العراق

وقال رئيس كتلة الاتحاد الكردستاني في مجلس النواب العراقي، هريم كمال آغا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المفاوضات مازالت جارية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي بشأن موضوع رئيس الجمهورية”، مؤكداً، أنه “لغاية الآن لم يكن هناك اتفاق رسمي بين الحزبين”.

وأضاف، أن “الاتحاد الوطني لايزال متمسكاً بالمرشّح برهم صالح لتولي منصب رئاسة الجمهورية”.

وأشار إلى أن “الوقت أمام الحزبين بدأ ينفد، فبعد عيد الأضحى المبارك: أما الاتفاق على مرشح واحد يمثل كلا الحزبين، وأما إعادة التجربة السباقة في العام 2018، وهو أن يذهب كلا الحزبين بمرشحه الى داخل قاعة البرلمان وبأصوات البرلمانيين ينتخب رئيس الجمهورية”.