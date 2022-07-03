الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: اوكرانيا استهدفت مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك

موسكو: اوكرانيا استهدفت مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربات متعمدة بصواريخ "توتشكا-أو" ذات ذخائر عنقودية وطائرات بدون طيار من طراز Tu-143، على مناطق سكنية بمقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين.

العالم- روسيا

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الأحد: "في الفترة من الساعة 3:00 إلى 3:30 بتوقيت موسكو فجر اليوم، شن نظام كييف ضربة متعمدة بصواريخ "توتشكا-أو" باليستية مزودة بذخائر عنقودية، وطائرات بدون طيار من طراز Tu-143 "ريس"، على مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك، حيث لا توجد مواقع عسكرية".

وشدد كوناشينكوف على أن "الهجوم الصاروخي تم التخطيط له وتنفيذه عن قصد ضد السكان المدنيين في المدن الروسية".

وأوضح المتحدث أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت في الجو كل صواريخ "توتشكا-أو" الباليستية الثلاثة ذات الرؤوس الحربية العنقودية والتي أطلقها القوميون الأوكرانيون على بيلغورود.

وأضاف أنه نتيجة اعتراض الصواريخ الأوكرانية، سقط حطام أحدها على مبنى سكني في المدينة.

كما أكد كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار مفخختين من طراز Tu-143 "ريس" عند اقترابها من كورسك.

روابط ذات صلة

شاهد.. روسيا تسيطر علی لوغانسك واوكرانيا تنسحب منها

وزير الدفاع الايراني: على الدول ان تدرس جذور اختلاق ازمة اوكرانيا والتصدي لها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إیران تتوج ببطولات آسیوية في الإسکواش والمصارعة الرومانية

مقتل شخص في حادث طعن بفرنسا

'العمل الإسلامي' البحرانية تعلن شروطها للمشاركة بأي حوار مع السلطات

ممثلون عن جيش الاحتلال يشاركون بمناورات في المغرب

استهداف رتل للاحتلال الامريكي في صلاح الدين العراقية

موسكو: اوكرانيا استهدفت مناطق سكنية في بيلغورود وكورسك