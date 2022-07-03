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حماس: الشعب الفلسطيني لن يمرر مشروع الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى

حماس: الشعب الفلسطيني لن يمرر مشروع الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى
الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، أن "الشعب الفلسطيني لن يمرر مشروع الاحتلال الصهيوني بتقسيم المسجد الأقصى، وسيواجه ذلك بكل ما يملك".

العالم ـ فلسطين

وقال القانوع، في بيان صحفي، اليوم الأحد: إن "اقتحامات الاحتلال للأقصى تتزايد، وهناك خطر كبير محدق به"، داعيا إلى "شد الرحال للمسجد يوميًّا، والرباط المتواصل في ساحاته، ودعم المقدسيين هناك".

وبيّن أن الاحتلال يسابق الزمن في تقسيم المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات المتكررة، وهو ما يستلزم الاستنفار لحمايته والدفاع عنه، وفق قوله.

ودعا الناطق باسم "حماس" إلى أوسع حالة من التضامن والإسناد لأهل القدس، وتثبيتهم في مواجهة غطرسة الاحتلال ومحاولات تهجيرهم ودفاعهم عن الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع، في سعيٍ صهيوني متواصل لتغيير الأمر الواقع، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

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