طالبان: عودة 4500 مهاجر أفغاني من إیران إلى بلادهم خلال يومين

العالم - إيران



وأكدت هذه الوزارة أن 26 عائلة أفغانية غادرت الأراضي الباكستانية ودخلت الحدود الجنوبية لأفغانستان خلال نفس الفترة الزمنية.

وكان مساعد وزارة الداخلية الإيرانية مجید میرأحمدی قد أعلن بدء عملية إخراج الأشخاص الذين دخلوا إيران بصورة غير شرعية مع انتهاء تسجيل نفوس الرعايا الأفغان.

وقال هذا المسؤول: حسب قانون العمل فإن أرباب العمل الذين يستفيدون من رعايا دخلوا الأراضي الإيرانية بصورة سرية، سيتصدى لهم القانون وتصدر بحقهم أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر إضافة إلى غرامة نقدية.

من جهة اخرى أعلنت منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن باكستان التي تستضيف أكثر من 250 ألف لاجيء أفغاني غادرها 260 شخصا فقط وعادوا إلى بلادهم بصورة طوعية بسبب الأوضاع الجارية في أفغانستان.