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بالفيديو.. 'سلام يا مهدي' من مدينة الامام الخميني في زوطر جنوب لبنان

الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

حضر 12000 كشفي وكشفية من الأطفال والناشئة في مفوضية جبل عامل الثانية وجدّدوا الحبّ والشوق لإمام زمانهم، في مشهدية الشوق والحنين.

العالم ـ لبنان

في التجمّع المهدوي المركزي الجماهيري المهيب الذي أقيم في مدينة الإمام الخميني (قده) الكشفية في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان، حضر 12000 كشفي وكشفية من الأطفال والناشئة في مفوضية جبل عامل الثانية – كشافة الإمام المهدي (عج) وجدّدوا الحبّ والشوق لإمام زمانهم، في مشهدية الشوق والحنين.

وسيقام تجمع ثالث يوم الثلاثاءَ في المعيصرة الكسروانية على أن يكونَ التجمعُ المركزيُ عندَ السادسةِ من عصرِ الاربعاء في باحةِ عاشوراء في منطقة الجاموس لتُختتمَ التجمعاتُ المهدويةُ يومَ الجمعةِ في الثامنِ من تموزَ في مرجة رأس العين في بعلبك.

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بالفيديو.. 'سلام يا مهدي' من مدينة الامام الخميني في زوطر جنوب لبنان

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