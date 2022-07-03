الأمن القومي الإيرانية: الحظر الأميركي أكبر ضربة لحقوق الإنسان

العالم - إيران



وقال أبوالفضل عمويي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، في ملتقى "الإفصاح عن حقوق الإنسان الأميركية" الذي عقد مساء اليوم الأحد في طهران: إن الأميركيين ليس أنهم لا يحترمون حقوق الإنسان فحسب، بل إن أفعالهم أيضا حولت هذا المفهوم إلى مفهوم ممسوخ.

وأفاد أن أميركا حولت حقوق الإنسان من فرصة إلى تحد.. فالبلد الذي فيه ربع سجناء العالم يظهر أنه لا يأخذ حقوق الشعب الأميركي على محمل الجد.

وأكد هذا النائب أن: الأميركيين برهنوا أنهم لا يملكون الأهلية للمطالبة بحقوق الإنسان.

وأضاف: "أميركا لديها أعنف شرطة في العالم، وهي شرطة لا ترحم حتى المعاقين".

وذكر عمويي: إن الدولة التي مرت بتجربة جوانتانامو وأبو غريب لا تملك أهلية التعليق على حقوق الإنسان في الدول الأخرى، ولا يمكن لدولة تدعم أكبر منتهك لحقوق الإنسان والمتمثل بالكيان الصهيوني أن تكون داعية لحقوق الإنسان، ولا يمكن لدولة تدعم القصف اليومي للشعب اليمني أن تكون مدافعة عن حقوق الإنسان في العالم.

وصرح عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن حقوق الإنسان أصبحت أداة بيد السياسة الخارجية الأميركية، وقال: الحظر الأميركي يوجه أكبر ضربة لحقوق الإنسان.