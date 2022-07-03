جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد علاونة في جنين

العالم ـ فلسطين

وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمان ابنها، وجابت مسيرة التشييع شوارع جنين، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام والرد على جرائم الاحتلال.

حماس: العدو لا بد أن يدفع الثمن غاليًا من دماء جنوده ومستوطنيه

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهيدها المجاهد علاونة، مشيرة إلى أنه لحق بشقيقه الاستشهادي القسامي كامل عبد الله علاونة، والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال عملية فدائية عام 2003.

وبعثت حركة حماس بالتعزية لعائلة الشهيد ووالده الأسير المحرر عبد الله علاونة، مرسلة التحية لجنين ومخيمها الصامد، وهي تقدم الشهيد تلو الشهيد على طريق الحرية والانعتاق من الاحتلال.

وقالت إنها تشد على أيدي مقاومينا الأبطال في الضفة الغربية الأبية والقدس المحتلة، لضرب أهداف الاحتلال بكل قوة؛ فدماء شهدائنا ليست رخيصة، والعدو لا بد أن يدفع الثمن غالياً من دماء جنوده ومستوطنيه.

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد علاونة وتدعو لوقفة جادة لوقف العدوان الارهابي

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، مساء اليوم الأحد، إلى أبناء شعبنا شهيد فلسطين الشاب كامل عبد الله علاونة (19 عاماً)، الذى ارتقى متأثراً بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جنود الاحتلال مساء أمس في بلدة جبع قضاء جنين.

جاء ذلك في بيان للجهاد قالت فيه :" إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد كامل علاونة الذي التحق بشقيقه الشهيد كامل الذي ارتقى عام 2003م، وقد حمل اسمه تيمناً به، لنؤكد أن هذه جريمة جديدة وتصعيد خطير يستهدف كل أبناء شعبنا، ما يستدعى وقفة جادة وحقيقية لوقف العدوان الإرهابي المستمر".

وأضافت :" نهيب بكل أبناء شعبنا وقوى المقاومة الفاعلة إلى وحدة الصف والهدف، والعمل بقوة ويدًا ضارية لردع الاحتلال ومستوطنيه ولجم غطرسته".

يذكر أنَّ الشهيد علاونة يحمل اسم شقيقه الشهيد كامل الذي استشهد عام 2003، كما أن والده أسير محرر أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.

وسجلت محافظة جنين، منذ بداية العام ارتقاء 28 شهيداً، لتوثق أيقونة المقاومة في الضفة الغربية تاريخا حافلا بالجهاد والشهداء والصمود والتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وتقدم ثلة من الشهداء دفاعا عن أرض فلسطين.