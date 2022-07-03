وزير الخارجية الاذربيجاني يحل ضيفا على امير عبداللهيان يوم الاثنين

العالم - ايران

ومن المقرر ان يحل وزير خارجية جمهورية اذربيجان، جيحون بايراموف، يوم غد الاثنين، في اول زيارة له الى ايران خلال الحكومة الايرانية الحالية، ضيفا على وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، حسين امير عبداللهيان.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية البلدين، قبيل ظهر الاثنين، لقاءا ومحادثات تتناول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان مصدر مطلع قال لمراسل وكالة انباء فارس، يوم السبت، بأن وزير خارجية جمهورية اذربيجان، سيقوم بزيارة الى طهران خلال الايام القادمة.

كما سيجري جيحون بايراموف خلال هذه الزيارة، لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين وفي مقدمتهم الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وكان بايراموف، قد أعلن لأمير عبداللهيان في محادثات هاتفية جرت بينهما في 14 أيار/مايو 2022، بأن سيقوم قريبا بزيارة الى طهران. وقبل ذلك، وخلال زيارة وزير الخارجية الايراني الى باكو، وجه أمير عبداللهيان الدعوة الى نظيره الاذربيجاني لزيارة ايران، حيث أعلن بايراموف عن ترحيبه بالدعوة، وأنه سيلبيها في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر، ان مراسم الذكرى السنوية الثلاثين لإقرار العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان جرت قبل أربعة اشهر في مقر الخارجية الاذربيجانية بباكو.