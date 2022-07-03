الرئيس الصربي: ردنا سيكون "قاتلا" إذا استمرت سلطات كوسوفو بالتمييز

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وأشار إلى أن تدابير سلطات بريشتينا، التي تنص على أنه اعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، سيتم حظر صرب كوسوفو من دخول أراضي المقاطعة باستخدام الوثائق الصربية وأرقام السيارات، ستصبح ذريعة لغزو عسكري شامل قادم من قبل الكوسوفيين إلى البلديات الصربية في شمال المقاطعة.

في الوقت نفسه، لم يشرح فوتشيتش ما يعنيه بكلمة "قاتلة"، بحسب ما ذكرت وكالة " Zvezdanews".

أفادت الأنباء، في وقت سابق، أن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الصربي يوم الجمعة بسبب طلب جمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد) الانتساب لعضوية مجلس أوروبا.