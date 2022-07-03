شاهد..مصرع امرأتين بمصر في هجوم لسمك القرش!

العالم - حوادث

وقالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، في بيان، إن سمكة القرش هاجمت السيدتين خلال ممارستهما رياضة السباحة السطحية في المنطقة المواجهة للمنتجع في سهل حشيش جنوبي الغردقة.

ولم تكشف الوزارة عن جنسية الضحيتين، في حين ذكرت تقارير صحفية أن إحداهما نمساوية.



فيما قرر محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، "إيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط حدوث الهجوم".



وقالت وزيرة البيئة إنها "وجهت ببحث الموقف، والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات حادث الهجوم".



يشار إلى أن هجمات سمك القرش تعد نادرة في مصر، إلا أنها تحدث عادة في البحر الأحمر خصوصا.