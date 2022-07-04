انطلاق المهرجان الدولي للمدن الصديقة والمتوائمة مع طهران

العالم - سوريا

وتمثلت المشاركة السورية بجناح في المعرض تم فيه عرض لوحات وبروشورات تحاكي المعالم التاريخية والثقافية والحضارية والعمرانية والأصالة والتاريخ والعراقة السورية حيث لاقى الجناح السوري إقبالاً لافتاً من زوار المعرض والمشاركين في المهرجان.

وخلال زيارته للجناح السوري مع عدد من المسؤولين الإيرانيين أكد السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب أن المشاركة السورية في هذه الفعالية المتميزة أمر طبيعي نظراً للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين سورية وإيران لافتاً إلى أن المهرجان والمعرض يوفران فرصة مهمة للتواصل والتعاون بين عواصم ومدن العالم ويساعدان في تبادل الخبرات والتجارب والأفكار التي تسهم في بناء المدن الذكية وتخفف المشاكل والتحديات التي تواجهها المدن المعاصرة.

وشدد ديوب على أهمية التعاون بين دمشق وطهران والمدن الأخرى في البلدين الصديقين في كل المجالات ومنها المرور والنقل ومكافحة تلوث الهواء والقضايا البيئية وتدوير النفايات والاستثمار والبناء والسياحة والطاقات المتجددة وغيرها.

وتركزت كلمات الحضور على أهمية التعاون بين عواصم البلدان والمدن الأخرى في القضايا البيئية والعمرانية والاستثمار والبناء والسياحة ومكافحة التلوث والنقل وصولاً إلى الرفاهية والخدمات الاجتماعية للمواطنين.

حضر مراسم افتتاح المهرجان والمعرض في حديقة كفتكو “الحوار” في العاصمة طهران أمين العاصمة الإيرانية علي "رضا زاكاني" ووزير الداخلية الإيراني وعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين ونواب مجلس الشورى الإسلامي وعدد من السفراء المعتمدين في طهران.