هجوم انتحاري يستهدف قوات الأمن في باكستان

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وقال مسؤولون إن القافلة كانت متوجهة من ميرالي إلى ميرامشاه، مقر المنطقة، عندما فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه بالقرب من إحدى المركبات، حيث نفذ الهجوم قرب سوق خادي في ميرالي.

وأكد نائب المفوض، شهيد علي خان، الهجوم الانتحاري على القافلة، قائلا إن "10 من أفراد الأمن أصيبوا".

وبعد الهجوم بوقت قصير، طوقت قوات الأمن المنطقة، وكانت عمليات البحث والتحقيق جارية، في حين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وهذا هو الهجوم الانتحاري الثاني على القوات الأمنية خلال آخر شهر، إذ هاجم انتحاري يركب دراجة نارية قافلة لقوات الأمن في منطقة رزمك بشمال وزيرستان في 30 مايو، ما أدى إلى إصابة جنديين وطفلين.