الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء سلامي: انشطة الحرس الثوري في مجال البناء والاعمار جارية ليل نهار

اللواء سلامي: انشطة الحرس الثوري في مجال البناء والاعمار جارية ليل نهار
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان انشطة الحرس الثوري الدؤوبة في مجال البناء والاعمار جارية ليل نهار.

العالم - ايران

يتبع ..

روابط ذات صلة

قائد الحرس الثوري: توازن الاقتدار تغير لصالح الاسلام والثورة الاسلامية

قائد الحرس الثوري: لن نسمح بان تصل يد العدو الى نطاق أمننا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب رئيس الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء الجزائري بذكرى استقلال بلاده

فرنسا تعيد أطفالا ونساء داعشيات من مخيمات في سوريا

انفوغرافيك .. جرائم فرنسا في الجزائر

وزير الطاقة سيزور جمهورية أذربيجان مساء اليوم

"قيس سعيد" يرد على الانتقادات الموجهة له بسبب مشروع الدستور التونسي الجديد

اللواء سلامي: انشطة الحرس الثوري في مجال البناء والاعمار جارية ليل نهار