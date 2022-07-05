مخاوف من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية

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أما أبرز أطراف النزاع السياسي في هذه الأزمة:

- رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة؛ الذي ترفض حكومته أي مناورة سياسية لتقسيم السلطة بين أشخاص وأحزاب؛ ويؤكد أن الحل الوحيد للأزمة التي تعيشها ليبيا يكمن في الذهاب للانتخابات.

- رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا؛ والذي يدعو إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها منتهية الصلاحية.

وتتصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية، في ظل وجود حكومتين متصارعتين، إذ منح مجلس النواب مطلع آذار/ مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة باشاغا، الذي فشل في إطاحة حكومة الدبيبة، فيما ترفض الأخيرة تسليم السلطة إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.

نقاط الخلاف:

تمحورت أبرز الخلافات خلال محادثات القاهرة حول السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات، والتنازل عن الجنسية الأخرى، بالإضافة إلى منح منتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية حق التصويت، ومسألة الاستقالة النهائية لأصحاب المناصب العسكرية.

ويدور الخلاف حول آليات عمل البرلمان الجديد وصلاحياته خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية، وإعلان حالات السلم والحرب، بالإضافة إلى أسبقية الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية، وعدد المحافظات وآلية تعيين المحافظين وعمداء البلديات.

في الجانب السياسي أيضا، تعرب الأمم المتحدة عن خيبة أملها لعدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بشأن قاعدة دستورية تجرى الانتخابات وفقا لها، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأوان لم يفت بعد للتوصل إلى اتفاق.

أما في الشارع؛ يعبر الليبيون عن غضبهم من الوضع المعيشي المتردي ونقص الخدمات؛ إضافة إلى التنديد بالمسبب الرئيسي الذي يتجسد في الخلافات السياسية المعقدة.

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