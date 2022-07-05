استعراض عسكري ضخم بالجزائر في ذكرى ستينية الاستقلال

العالم - الجزائر

وعلى وقع 60 طلقة من المدفعية، قام الرئيس تبون، رفقة رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، بتفتيش المربعات المشاركة في هذا الاستعراض والتي يناهز عددها المائة مربع، تمثل كافة قوات الجيش الوطني الشعبي.

وتشارك في الاستعراض العسكري، القوات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم، والقوات البحرية، والدرك الوطني.

ويتضمن العرض أيضا، تشكيلة من الدبابات المعصرنة بمختلف الأنواع وآليات الإسناد ومنصات صواريخ والمدفعية وعربات قتالية، بالإضافة الى تشكيل جوي يتكون من عدة أنواع من أسراب الطائرات والسفن والفرقاطات.

وقال تبون، في كلمة قبل إعلانه انطلاق العرض العسكري "نجدد تقدير الأمة بذراع الجزائر جيشنا الوطني الشعبي حامل لواء جيش التحرير. الجيش متلاحم مع الشعب ويزداد مهابة ورفعة لما يحظى به من مكانة في وجدان الأمة".

وأضاف: "نحن مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون".

ويجري هذا الاستعراض العسكري الذي يجوب الطريق الوطني رقم 11، المحاذي لجامع الجزائر، والذي تزين بالأعلام الوطنية وصور شهداء ثورة الجزائر التحريرية، بحضور رؤساء ووفود عدة دول شقيقة وصديقة أرادت مشاركة الجزائر فرحتها بهذا الحدث الهام.

ويتعلق الأمر بكل من رؤساء تونس وفلسطين وإثيوبيا والنيجر وجمهورية الكونغو، والصحراء الغربية، ورئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، ماريا اليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، ووزير التسامح الإماراتي، نهيان مبارك.