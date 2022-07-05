تحالفات الصهاينة مع بعض دول المنطقة ستزيد حدة التوتر الإقليمي

العالم - إيران

وأضاف خرازي مساء أن: بعض دول المنطقة تجاوزت التطبيع مع الكيان الصهيوني وصولا إلى التحالف معه، وهذا خطأ استراتيجي.

وحذر من أن "دخول الاحتلال الإسرائيلي في تحالفات مع بعض دول المنطقة سيزيد حدة التوتر والصراع الإقليمي."

وتحدث خرازي عن مفاوضات إيران مع المملكة العربية السعودية، متهما بعض دول المنطقة بتجاوز الخطأ الاستراتيجي، وقال إن طهران مستعدة للحديث مع السعودية بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، مضيفا أنه "رغم الخلافات الجادة مع السعودية نؤمن بإمكانية تكامل قدراتنا".

وأضاف خرازي أن طهران مستعدة للحديث مع السعودية بشأن القضايا الثنائية والإقليمية .