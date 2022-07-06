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مساعد الداخلية الإيرانية يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين في العراق

مساعد الداخلية الإيرانية يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين في العراق
الأربعاء ٠٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

إلتقى مساعد وزير الداخلية الإيراني الذي يزور العراق على رأس وفد سياسي وأمني وعسكري رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ المذكرة الأمنية وإعداد الترتيبات الخاصة بتفويج زوار الأربعين الحسيني (ع) اليوم الأربعاء بوزير الداخلية والمسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية العراقية.

العالم- ايران

وعقد مجيد ميرأحمدي مساعد وزير الداخلية الإيرانية للشؤون الأمنية لقاءات مع المسؤولين الامنيين في العراق، بمن فيهم اللواء مهدي الفكيكي، مستشار وزير الداخلية العراقي، وعدد من المسؤولين في هذه الوزارة في مقر الشرطة الاتحادية العراقية ببغداد.

وعقب هذه اللقاءات، وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلى مقر الشرطة الاتحادية العراقية للقاء مساعد وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق له، وبحث معه حول الترتيبات مختلفة مع التركيز على التنسيق خلال مراسم الأربعين الحسيني وإزالة العقبات المحتملة.

إلى ذلك ترأس ميرأحمدي الوفد الإيراني في اجتماع تشكيل فرق العمل الأمنية بين البلدين، مع التركيز على التنسيق خلال مراسم الأربعين الحسيني (ع) وتنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية بين البلدين.

ووقعت مذكرة التفاهم الامنية خلال زيارة وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي لإيران.

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مساعد الداخلية الإيرانية يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين في العراق

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