أمير عبداللهيان يشيد بخدمات 'شينزو آبي' في توسيع العلاقات بين إيران واليابان

العالم- ايران

واضاف حسين امير عبداللهيان في تغريدة على تويتر ردا على اغتيال ومقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي: أدين اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي واقدم تعازيّ لحكومة وشعب اليابان الصديق.

وقال أمير عبد اللهيان: لن تُنسى الخدمات القيمة التي قدمها شينزو آبي كسياسي بارز، بما في ذلك تطوير العلاقات بين البلدين إيران واليابان.

وأعلنت الإذاعة الوطنية العامة اليابانية NHK نقلاً عن مصادر بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي في المستشفى بعد إطلاق النار عليه خلال خطاب في مدينة نارا، الجمعة.

وأصيب آبي بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في طوكيو.

وانهار رئيس الوزراء الياباني السابق خلال خطاب ألقاه في مدينة نارا في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لليابان وبدا أنه ينزف بعد طلقة نارية من الخلف، وفقًا لـNHK التي

ذكرت أن الشرطة ألقت القبض على رجل مشتبه به وضبطت مسدسًا يدوي الصنع.

ويشار إلى أن شينزو آبي ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء باليابان العام 2012 وحتى استقالته في 2020 اعتبر أطول مسؤول حكومي من ناحية عدد الأيام المتتالية التي قضاها على رأس عمله.