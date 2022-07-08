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بالفيديو.. الرئيس الأسد يقارن بين 'عبيد' خربوا البلد و'سادة' عمروه

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

قارن الرئيس السوري بشار الأسد بين من وصفهم بالعبيد الذين خربوا في بلاده، وبين "سادة" عمروها، وذلك في حديث لكوادر المحطة الحرارية في ريف حلب الشرقي.

العالم - سوريا

ونشرت حسابات الرئاسة السورية فيديو حديث للرئيس الأسد لكوادر المحطة، وفيه قال الأسد إنه "ونحن نزور هذه المحطة لا يمكن إلا أن نجري مقارنة بين مجموعات من الناس قَبِلوا أن يكونوا مخربين للوطن ولمنشآت الوطن ولمنشآت الشعب من أجل أوامر في نهايتها يوجد دولار مدفوع، وبين أشخاص عمَّروها .. بين الأشخاص الذين نشروا الظلام في البلد، وبالمقابل أنتم تنشرون النور على مستوى البلد" .

واضاف "ما تقومون به الآن يختلف عن أي شيء قمتم به خلال مسيرتكم في مجال العمل في مؤسسات الكهرباء في سورية.. اليوم نقوم بشيء أكبر بكثير من مجرد خدمة، اليوم نحن نحيي البلد".

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