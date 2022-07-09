بالفیدیو.. "سلام يا مهدي" في بعلبك شرق لبنان

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وكما في التجمعات الأربعة السابقة التي أقيمت في الجنوب والشمال وبيروت، تميَّز هذا التجمع في المدينة الرياضية ببعلبك بحسن التنظيم والحضور الحاشد، سواء من الكشفيين والكشفيات أو من أهالي المنطقة الذين صدحت حناجرهم بنشيد إمام زماني، رافعين الأعلام والرايات التي تعبّر عن عشقهم للإمام الغائب المنتظر بشوق وحب.

وكان لافتًا خلال الفعالية رفع صورة لأحد الأطفال الكشفيين الذي وافته المنية قبل أيام من هذا التجمع المهدوي، وقد أشار المنشد السيد حجازي حجازي إلى أنّ الطفل كان كتب نشيد "إمام زماني على ورقة ويعمل على حفظه ويحضّر نفسه للمشاركة بالفعالية.

مشهد الكبار والصغار يتلون بصوت واحد وبترنيمة مشتركة كلمات النشيد، كان له الأثر الكبير في الحاضر والغائب، وفي القريب والبعيد، ليترك بصماته في الثرى والثريا، وليتردد صداه في كلّ حين، فتنشد الروح حال القلب المتلهف للقاء.. لبيك يا مهدي.

بالفعل، أنشودة بنسخها المختلفة ترسخت في العقل والوجدان، فباتت أنيسة الوالهين التواقين لإمام زمانهم، وتحوّلت الى وِرْد يردّده اجتماع القلوب في كل مَحضر، ويصل به وصال الأنس بالإمام الغائب.

يُشار إلى أنه أقيم خلال الأيام الماضية العديد من التجمعات المركزية المهدوية في صور وزوطر الشرقية جنوب لبنان، وفي المعيصرة قضاء كسروان، وأيضًا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.