ملك الأردن يعلق على زيارة بايدن الوشيكة للمنطقة

العالم - الأردن

وأضاف الملك الأردني خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، أنّ إحدى الرسائل التي من المرجح أن يوجهها بايدن إلى المنطقة، هي "اعتمدوا على أوروبا والولايات المتحدة، وأن الغرب سينخرط بشكل فاعل في الإقليم".

وتشهد السعودية بعد أيام قمة عربية أميركية يشارك فيها بايدن، في أول زيارة رسمية له للمنطقة منذ توليه زعامة البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2021. وزعم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "تبحث في إمكان تكامل الدفاعات الجوية مع دول الشرق الأوسط للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد"حسب تعبيره.

وتحدث الملك الأردني عن الحوار الذي تجريه دول المنطقة حول إمكانية بناء رؤية جديدة للإقليم، لافتاً إلى أنّ تلك المشاريع الإقليمية "هي الكلمة المفتاحية للمستقبل".

وجدد موقف بلاده من القضية الفلسطينية، مؤكداً أن "الحل الوحيد هو حل الدولتين".

فيما حذر عبد الله الثاني من أن "غياب الحوار بين الطرفين سيولد المخاوف ويتسبب بانعدام الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي سيؤثر على المشاريع الإقليمية".