شاهد: 150 فلسطيني يقيمون صلاة العيد في مسجد الاقصی

العالم - مراسلون

رغم الحصار الذي تفرضُه سلطاتُ الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، الا ان المدينة المقدسة ارتدت زينتَها وحُلَّتَها وصدحت مآذنُها بالتكبيرات احتفاءً بعيد الاضحى المبارك.

وأدى أكثر من مئة الف مصلي صلاةَ العيد في المسجدِ الأقصى تحديا للاحتلال وتأكيداً على عروبةِ المدينةِ واسلاميتِها. ورغم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة ومنغصاتِ الاحتلال إلا أن المقدسيين يصرون على مواصلةِ حياتِهم الاجتماعية وخاصة الأعياد منها بأجواء من التفاؤل والسرور.

وقال مدير المسجد الاقصی، الشيخ عمر الكسواني:"في صلاة العيد لهذا اليوم شارك 150 ألف مصل.. وان شاء الله يعاد علی مسجد الاقصی في العام القادم وقد حرره الله من براثن الاحتلال، فرغم الحواجز ورغم كل التضييقات وصلت هذه الاعداد للمسجد الاقصی لترسل رسالة للعالم أجمع ان المسجد الاقصی حقاً للمسلمين لايقبل القسمة ولاالشراكة وانه حقاً لكل المسلمين".

المقدسيون يسرقون فرحةَ العيد وينشلونَها من أكوامِ الهموم التي تتعاظمُ في مدينتِهم المحتلة، ورغم الألالم ومنغصات الاحتلال ينهضون بكل طاقتهم مكبرين الله اكبر الله أكبر؛ فالمقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة يعتبرون الاحتفالَ بالعيد وإضفاء أجواء من البهجة عليه جزءا من التحدي والصمودِ والتشبث بالأرض، ليثبتوا للاحتلال أنه لم ولن ينجحَ في النيلِ من عزيمتِهم مهما قمع وحاصر واغلق واعتقل.

وقال المختص في شؤون المسجد الاقصی والقدس الشيخ نور الرجبي لقناة العالم:"علی الرغم من الحصار وعلی الرغم من التضييق الا اننا نری الفلسطينيين في المسجد الاقصی المبارك يرفعون الرايات والاعلام الفلسطينية ليثبتوا للعالم ان هذه الأرض المقدسة لأهلها ولاصحابها ولاينبغي لأحد ان تدوس اقدامه هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالی ان يخلصه من اعتداء المعتدين الذين يعربدون فيه كل يوم".

أجواءُ العيد في القدس مشحونةٌ بعبقِ التاريخ مزدانة بقدسية المكان رغم الألمِ الذي تعيشه المدينة بسبب طعنة الزمان في خاصرتِها وتخلي ذوي القربى من العرب عنها وعن أقصاها ومقدساتها والمرابطين في جنباتها وازقتها.