بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى

العالم-روسيا

وأفاد الكرملين، في بيان على موقعه الإلكتروني بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك"، قائلا: "يحمل عيد الأضحى معنى أخلاقيًا وروحيًا عميقًا يعمل على توحيد الناس، والحفاظ على القيم الثابتة المتمثلة في المحبة واللطف والرحمة".



وأضاف بوتين: "إنه لمن دواعي السرور أن المجتمع المسلم في روسيا يشارك بنشاط في حياة البلاد، ويولي اهتمامًا دؤوبًا لتنفيذ مبادرات خيرية وتعليمية وتنويرية واسعة النطاق، وتثقيف جيل الشباب فيما يتعلق بتقاليد وعادات أسلافهم، وبالطبع فإن أنشطته مهمة جدًا للحفاظ على السلام والوئام في المجتمع".

هذا ويحتفل المسلمون في روسيا وفي جميع أنحاء العالم اليوم السبت بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن أتم حجاج بيت الله الحرام بالأمس الركن الأعظم من الحج بالوقوف على صعيد عرفة.