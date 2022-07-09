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وزير الدفاع الأفغاني:قطر تساعد أفغانستان في مراقبة حدودها

وزير الدفاع الأفغاني:قطر تساعد أفغانستان في مراقبة حدودها
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الأفغاني الملا محمد يعقوب مجاهد إن دولة قطر ستساعد أفغانستان في مراقبة حدودها مع دول الجوار، وأضاف أن حكومته طلبت من قطر مساعدة في الوسائل التقنية لضبط الحدود.

العالم-أفغانستان

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية ناقشت مع الجانب القطري توقيع اتفاقية بين وزارتي الدفاع الأفغانية والقطرية.

وقد أثنى الوزير الأفغاني على الدور الذي تقوم به قطر تجاه بلاده.

ويوم الأربعاء الماضي، قال الديوان الأميري في دولة قطر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث التطورات في أفغانستان مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية محمد يعقوب مجاهد.

ووفقا للديوان الأميري في دولة قطر، جرى خلال اللقاء في الدوحة بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد في اللقاء أهمية العمل لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في أفغانستان، وتوفير الحياة الكريمة والتقدم والازدهار للشعب الأفغاني، وضمان تمتع كل أطياف المجتمع بحقوقهم.

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وزير الدفاع الأفغاني:قطر تساعد أفغانستان في مراقبة حدودها

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