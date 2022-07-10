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نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان..

أمريكا تسعى الى تسويف المفاوضات من خلال استمرار الحظر على إيران

أمريكا تسعى الى تسويف المفاوضات من خلال استمرار الحظر على إيران
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي أن أمريكا ومن خلال فرض عقوبات جديدة على إيران اظهرت عدم استعدادها للتعاون وتسعى إلى تسويف المفاوضات.

العالم - ايران

واشار عباس مقتدايي في مقابلة مع مراسل "ارنا"، إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد الشعب الإيراني، موضحا إن الحظر الأمريكي الأخير ضد العديد من الشخصيات والشركات التي تتعاون مع إيران، واثناء استمرار المفاوضات، كشف أن الامريكيين لايريدون التعاون، بل يسعون لفرض الضغوط.

وأضاف أن الاجراء الامريكي الاخير أظهر عدم الاعتماد بأمريكا أكثر فأكثر، وأثبت للجميع أنهم يسعون لتحقيق أهدافهم من خلال ممارسة المزيد من الضغط على الشعب الإيراني.

وقال مقتدايي ان المسؤولين الأمريكيين أدركوا أن الشعب الإيراني أقوى من أن يوقفه الحظر.

واشار الى ضعف الموقف الامريكي على الساحة الدولية في الوقت الراهن، كما أنه قال أن إيران تخطت فترة الحظر التي وصفها الأمريكيون بالضغوط القصوى.

وأشار نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن الأمريكيين يسعون دائما إلى ممارسة الضغوط على إيران من أجل تحقيق اهدافهم أما لفرض المزيد من الحظر أو لاطالة المفاوضات، ويحاولون طرح قضايا ايران الداخلية باستمرار.

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نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان.. أمريكا تسعى الى تسويف المفاوضات من خلال استمرار الحظر على إيران

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