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قاليباف يزور اوزبكستان اليوم

قاليباف يزور اوزبكستان اليوم
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأوزبكية عن زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى طشقند من أجل توطيد العلاقات البرلمانية وتسهيل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

العالم - ايران

وقال غلام رضا نوري قزلجة في تصريح للصحفيين يوم الاثنين عن زيارة رئيس قاليباف على رأس وفد برلماني الى اوزبكستان: هذه الزيارة ستبدأ عصر غد (الثلاثاء) بدعوة من نظيره الأوزبكي وتعد مؤشرا لاهمية تعزيز العلاقات البرلمانية مع دول آسيا الوسطى.

وأضاف رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية الأوزبكية: ان اللقاء مع المسؤولين البرلمانيين في أوزبكستان والتحدث مع رجال الأعمال وزيارة بعض المرافق الثقافية لتعزيز العلاقات بين البلدين تعد من بين برامج رئيس البرلمان والوفد المرافق في زيارته الى أوزبكستان.

وقال: ان إيران وأوزبكستان ، على الرغم من وجود قواسم مشتركة ثقافية وإقليمية ، شهدتا حتى الآن أوجه قصور في تطوير العلاقات ، وخاصة في تسهيل العلاقات التجارية ، وآمل أن تتمكن هذه الزيارة من خلال استخدام قوة الدبلوماسية البرلمانية ، من تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار نوري قزلجة إلى أن آسيا الوسطى هي من أهم القدرات التي لم تحظ بالاهتمام الكافي في مجال التجارة الخارجية للبلاد ، والتي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تنمية الصادرات وزيادة العوائد المستديمة للعملة الصعبة والوصول الى اسواق اكبر في ظل القواسم المشتركة بين الدول فضلاً عن أنشطة منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" فيها ، الى جانب الاستفادة من قدرة منتدى البرلمانات الآسيوية.

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