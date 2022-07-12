8 سنوات على أسر جنديين إسرائيليين وحماس تؤكد أنها لن تتنازل عن شروطها

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ولكن ملف العدوان ظل مفتوحا حينما اسرت المقاومة جنديين اسرائيليين هما "هدار جولدن" و"شاؤول ارون" وقد اكدت حركة حماس انه مازال ملفاً قوياً وأوراقه في يدها.



بعد ان نشرت المقاومة شريط فيديو لاحد اسرى الاحتلال تناثرت معلومات كثيرة نحاول تجميعها اهمها مباحثات بعض قادة حماس في القاهرة والتي تزامنت مع ترتيبات وصول الرئيس الأمريكي للمنطقة.

حالة ضغط كبيرة يمارسها اهالي الاسرى الصهاينة على قيادتهم من اجل تحرير ابنائهم لاسيما وان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...