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8 سنوات على أسر جنديين إسرائيليين وحماس تؤكد أنها لن تتنازل عن شروطها

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

سماها الاحتلال"الجرف الصامد"، فردت عليه المقاومة بـ"العصف المأكول والبنيان المرصوص"ففي مثل هذه الأيام من عام2014، واجه قطاع غزة أقسى عدوانا اسرائيليا.

العالم - مراسلون

ولكن ملف العدوان ظل مفتوحا حينما اسرت المقاومة جنديين اسرائيليين هما "هدار جولدن" و"شاؤول ارون" وقد اكدت حركة حماس انه مازال ملفاً قوياً وأوراقه في يدها.

بعد ان نشرت المقاومة شريط فيديو لاحد اسرى الاحتلال تناثرت معلومات كثيرة نحاول تجميعها اهمها مباحثات بعض قادة حماس في القاهرة والتي تزامنت مع ترتيبات وصول الرئيس الأمريكي للمنطقة.

حالة ضغط كبيرة يمارسها اهالي الاسرى الصهاينة على قيادتهم من اجل تحرير ابنائهم لاسيما وان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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