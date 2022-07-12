فرار الرئيس السريلانكي إلى الخارج

العالم-اسیا والباسفیک

والطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف-32 أقلعت من مطار كولومبو الدولي وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، وفق ما أفاد مسؤولون في سلطات الهجرة وكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول في سلطات الهجرة "لقد خُتمت جوازات سفرهم واستقلوا رحلة القوات الجوية الخاصة".

وبحسب مسؤولين في المطار فإنّ الطائرة ظلّت جاثمة لأكثر من ساعة على مدرج المطار من دون أن تتمكّن من الإقلاع وذلك بسبب التباس بشأن ما إذا كانت سلطات جزر المالديف قد سمحت لها بالهبوط على أراضيها أم لا.

وكان راجاباكسا وعد بإعلان استقالته من منصبه الأربعاء، قائلا إنه يريد إتاحة حصول "انتقال سلمي للسلطة".