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قاليباف: ايران تطلع لزيادة التجارة مع جيرانها الى 200 مليار دولار

قاليباف: ايران تطلع لزيادة التجارة مع جيرانها الى 200 مليار دولار
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف": ان ايران تتطلع لزيادة قيمة التجارة مع دول الجوار وبلوغها 200 مليار دولار مؤكدا ان زيادة التبادل التجاري مع دول المنطقة والجيران تأتي ضمن اولويات الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي.

العالم - ايران

واكد قاليباف الذي يزور اوزبكستان في اجتماع مشترك مع رجال الاعمال والمنتجين الإيرانيين المقيمين فيها ان مجلس الشوري الإسلامي والحكومة يوكدان على زيادة التبادلات التجارية مع دول المنطقة ودول الجوار كأولوية في سياستهما الخارجية.

واشار الى دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي ودعا الى تسهيل عمل الناشطين في هذا القطاع وتوفير ظروف مناسبة لهم.
وتابع: "ان قدرات ايران العالية في مجال الهندسة والخدمات القائمة على المعرفة تفسح المجال امامها للحصول على حصة أكبر في هذه المجالات في أوزبكستان".

واشار الى دور الوزارة الخارجية في زيادة نشاطات القطاع الخاص في اوزبكستان مضيفا: " ان مؤتمر شانغهاي المقرر عقده في ۱۶ و ۱۷ ایلول/سبتمبر المقبل بمشاركة رئيس الجمهورية سيوفر فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مما يسهم في دعم الناشطين في القطاع الخاص.

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