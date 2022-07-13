العراق يحتل مكانة خاصة في الدبلوماسية العلمية الإيرانية

العالم - إيران



وأكد كلانتري اليوم الأربعاء في لقاء مشترك مع أساتذة الجامعات العراقية في مبنى وزارة العلوم بطهران: "إن تعزيز الدبلوماسية العلمية والأكاديمية مع العالم خاصة دول المنطقة، هو من الأهداف الخمسة لوزارة العلوم."

وأضاف :"إن دولة العراق تحتل مكانة خاصة في الدبلوماسية العلمية والأكادمية وتعزيز التفاعلات بين البلدين، الذي يعتبر من أهم الأولويات الإستراتيجية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع أن: "مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، تعتبر صورة مميزة لتعزيز وتعميق الدبلوماسية العلمية والأكاديمية والثقافية بين البلدين، وهو حدث بمنتهى العظمة وجذوره التاريخية تبني مستقبل حضارتنا."