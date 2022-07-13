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العراق يحتل مكانة خاصة في الدبلوماسية العلمية الإيرانية

العراق يحتل مكانة خاصة في الدبلوماسية العلمية الإيرانية
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الشؤون الثقافية والاجتماعية في إيران "عبدالحسين كلانتري"  أن الدول الإسلامية الشقيقة في المنطقة خاصة العراق تحتل مكانة خاصة في الدبلوماسية العلمية الإيرانية.

العالم - إيران

وأكد كلانتري اليوم الأربعاء في لقاء مشترك مع أساتذة الجامعات العراقية في مبنى وزارة العلوم بطهران: "إن تعزيز الدبلوماسية العلمية والأكاديمية مع العالم خاصة دول المنطقة، هو من الأهداف الخمسة لوزارة العلوم."
وأضاف :"إن دولة العراق تحتل مكانة خاصة في الدبلوماسية العلمية والأكادمية وتعزيز التفاعلات بين البلدين، الذي يعتبر من أهم الأولويات الإستراتيجية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتابع أن: "مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، تعتبر صورة مميزة لتعزيز وتعميق الدبلوماسية العلمية والأكاديمية والثقافية بين البلدين، وهو حدث بمنتهى العظمة وجذوره التاريخية تبني مستقبل حضارتنا."

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