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مصرع 13 من المهاجرين السودانيين بالصحراء الليبية

مصرع 13 من المهاجرين السودانيين بالصحراء الليبية
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

لقي 13 من المهاجرين السودانيين مصرعهم متأثرين بجراحهم إثر احتراق السيارة التي تقلهم بالصحراء الليبية.

العالم - ليبيا

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