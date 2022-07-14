هل تختلف وجهات النظر الأمريكية عن الإسرائيلية حول الملف النووي الإيراني

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم لفت منصور الى أن الولايات المتحدة تدرك ان الحل الدبلوماسي والتوصل الى اتفاق مع ايران هو الحل الأمثل لهذه الأزمة فيما يضمن الا تصل ايران وضع تهدد فيه كيان الاحتلال على الاقل تقدم تلك الضمانات لكيان الاحتلال.

الى ان ما يقوله الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه في حال فشل الحل الدبلوماسي ولم يتم الوصول الى اتفاق مع ايران عندها يمكن التفكير بالخيارات الأخرى ومن ضمنها الخيار العسكري، وهذا التباين ليس جديدا.

وأشار منصور الى أن رئيس وزراء كيان الاحتلال"يائير لبيد"وقادة ومنظومة الأمن لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي يدركون بانه من دون ضوء أخضر أمريكي ومن دون مباركة أمريكية لا يستطيعون فعل أي شيء ضد المشروع النووي الإيراني.

وكان قد وصل الرئيس الأمريكي"جو بايدن" الى كيان الاحتلال الاسرائيلي، المحطة الأولى في جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في انتظاره رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي"إسحق هرتسوغ" ورئيس الوزراء "يائير لبيد".

وقال الرئيس الأميريكي جو بايدن في تصريح صحفي عند وصوله الاراضي المحتلة: "علاقاتنا مع "اسرائيل" اقوى واعمق مما كانت عليه في السابق، وسنعمل على تعزيز منظومتها الدفاعية بما في ذلك القبة الحديدية وسنناقش دعمنا المستمر لحل الدولتين نريد السلام ولا نريد لاخطاء الماضي ان تتكرر، سنستمر بعملنا المشترك لمكافحة سموم المعادات السامية".

وسيزور بايدن ايضا الضفة الغربية وينتقل بعدها الى السعودية يوم الجمعة حيث من المقرر أن يجتمع مع قادة مجلس التعاول لدول الخليج الفارسي إضافة إلى قادة العراق ومصر والاردن.

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