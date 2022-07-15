زيارة بايدن ومشاريع التآمر على المنطقة

العالم – مع الحدث

بهذا الكلام وصف زيارته للكيان الصهيوني ممررا رسالة واضحة للمنطقة وانظمتها وشعوبها بانه لم يأتي إلا لحماية الأمن الصهيوني. وهي رسالة يستكملها بزيارته جدة حاملا مشروع دمج الاحتلال بالمنظومة العربية.

فما فحوى رسالة بايدن لأنظمة وشعوب المنطقة خلال زيارته كيان الاحتلال؟ ما حقيقة الاتفاق الأميركي الصهيوني لمواجهة إيران تحت مسمى إعلان القدس؟ كيف واجه الفلسطينيون زيارة بايدن من خلال الدعوات الاحتجاجية الشعبية في كامل فلسطين وأي خيارات لمحور المقاومة في التصدي لمشروع حلف عسكري يضم الاحتلال ودولا عربية؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى المشاريع الأميركية التي جاء بها الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

علي حيدر – كاتب وباحث مختص بالشأن الإسرائيلي

د. سعيد يقين – باحث سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6267368