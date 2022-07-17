شاهد.. تركيا تعطش مليون مواطن سوري في الحسكة

العالم - مراسلون

لليوم العشرين على التوالي تعيش مدينة الحسكة وريفها الغربي معاناة جديدة مع انقطاع مياه محطة علوك نتيجة التعديات التركية والفصائل الموالية لها المتكررة على المحطة المتواجدة في مدينة رأس العين المحتلة.

وقال مدير عام مؤسسة المياه في الحسكة، محمود العكلة لقناة العالم:"نعاني من مشکلة التعديات علی محطة علوک ضمن سيطرة المحتل الترکي، تعديات علی خط الکهرباء الذي يغلي علوک من الدرباسية الی محطة علوک، فهناک تعديات واحمال کثير علی خط الکهرباء. التعدي الاخر الذي ظهر بهذه الفترة الاخيرة هو التعدي علی خط المياه الصادر من علوک باتجاه مدينة الحسکة وضمن سيطرة المحتل الترکي فهناک حدود 30 کيلومتر تحت سيطرة الاتراک".

جهود حكومية متواصلة للتخفيف عن الأهالي واستنفار على مدار الساعة، مع وضع سبع محطات لتحلية مياه الشرب في الخدمة، ووضع كل الحلول الممكنة قيد التنفيذ مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

حلول إسعافية لاتكفي ولا تسد حاجة أكثر من مليون مواطن يعيشون واقعاً صعباً مع انعدام وصول المياه إليهم لتعطيشهم وابتزازهم بانتظار عودة الضخ من المحطة الأساسية بضغوطات ومتابعة من الوسطاء.

جريمة حرب جديدة ترتكبها القوات التركية والفصائل الموالية لها، يدفع ثمنها أكثر من مليون مواطن لاحول لهم ولا قوة، هذا كله وسط صمت عالمي مطبق وجهود خجولة من المنظمات الإنسانية العاملة في هذه المنطقة.