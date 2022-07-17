أكثر من ملياري يوروي من التبادل التجاري بين إيران وأوروبا في 5 أشهر

العالم - إيران



وبناء على أحدث الإحصائيات التي نشرها موقع "يوروستات" الإخباري، فقد حقق التبادل التجاري بين إيران و27 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في غضون 5 أشهر خلت من العام الجاري، نموا بواقع 12 في المئة قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف المصدر نفسه، أن حجم التبادل التجاري الإيراني الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021، كان قد بلغ مليارا واحدا و845 مليون يورو، وقد حقق نموا ليبلغ مليارين و75 مليون يورو في العام الجاري.

وفي السياق نفسه، حققت واردات الدول الأوروبية من إيران خلال الفترة ذاتها 465 مليون يورو؛ مسجلة زيادة بنسبة 39 في المئة قياسا بالعام الماضي.

وتشير هذه التقارير أيضا إلى ألمانيا باعتبارها أكبر شريك تجاري لإيران مقارنة بسائر الدول الأوروبية، حيث أن 37 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري الإيراني الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، كان من نصيب هذا البلد.