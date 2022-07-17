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سفیر إیران في کابل: أمن واستقرار أفغانستان لصالح المنطقة

سفیر إیران في کابل: أمن واستقرار أفغانستان لصالح المنطقة
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

إعتبر السفير الإيراني في العاصمة الأفغانية كابل بهادر أمینیان إرساء الأمن والاستقرار في ربوع أفغانستان يصب في مصلحة المنطقة، مؤكدا ضرورة توصل إيران وأفغانستان إلى اتفاق لتسوية القضايا الحدودية.

العالم - إيران

جاء ذلك لدى لقاء أمينيان اليوم الأحد وزير خارجية حكومة طالبان المؤقتة أمیرخان متقي، حيث أعلن مساعد المتحدث بإسم وزارة الخارجية في هذه الحكومة حفیظ ضیاء أحمد هذا اللقاء في تغريدة له على موقع تويتر.

وأكد ضیاء أحمد أن المحادثات التي جرت بين السفير الإيراني والمسؤول في طالبان تناولت قضية المهاجرين والمعتقلين الأفغان في إيران ومكافحة المخدرات والقضايا الحدودية إضافة إلى التعاون التجاري بين البلدين.

بدوره أعرب أمیرخان متقي عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين طهران وكابل، مشددا على أن أفغانستان تبذل جهودها كي تتحول إلى مركز ترانزيت إقليمي وستشارك في نقل السلع التجارية بين إيران وطاجيكستان لتحقيق هذا الهدف.

وقد أكد ضیاء أحمد أن الجانبين الإيراني والأفغاني ناقشا في الاجتماع القضايا الحدودية وتوصلا إلى اتفاق بهذا الخصوص.

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