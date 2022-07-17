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خرازي یدعو لإطلاق حوار إقليمي بحضور السعودية وتركيا ومصر وقطر

خرازي یدعو لإطلاق حوار إقليمي بحضور السعودية وتركيا ومصر وقطر
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في ايران كمال خرازي الى إطلاق حوار إقليمي بحضور دول مهمة كالسعودية وتركيا ومصر وقطر وغيرها.

العالم - إيران

وقال خرازي في تصريح لقناة الجزيرة ان قطر قدمت مقترحات مهمة بشأن الحوار الإقليمي، وأن طهران أبدت استعدادها الكامل لذلك، مشددا على أن الحل الوحيد لأزمات الإقليم هو تشكيل مجمع حوار إقليمي لحل الخلافات سياسيا وأمنيا.

وقال إن الكيان الاسرائيلي في مرحلة ضعف ودعم الرئيس الأميركي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة، وإن "استهداف أمننا انطلاقا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل".

وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية حول البرنامج النووي، قال إنه من الصعب إجراء حوار مباشر مع واشنطن في ظل جدار سميك من عدم الثقة والسياسات الأميركية.

كما ذكر خرازي أنه لا ضمانات أميركية بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي "وهذا يفخخ أي اتفاق ممكن"، مشيرا إلى أنه لو كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصفة ومستقلة لكان من السهل حل الخلافات.

وأكد أنه لا تفاوض مع أحد بشأن "برنامجنا الصاروخي وسياساتنا الإقليمية" لأن ذلك يعني الاستسلام.

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خرازي یدعو لإطلاق حوار إقليمي بحضور السعودية وتركيا ومصر وقطر