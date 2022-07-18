شاهد.. السودانيون يجددون العهد مع "مليونية الحرية"

العالم - مراسلون

ويصر السودانيون في مسلسل مليونية الحرية على اسقاط الانقلاب العسكري، حيث انطلقت التظاهرات عبر "مليونية الـ17" من يوليو في مدن الخرطوم الثلاثة وبقية ولايات السودان وسط هتافات وشعارات تطالب بذهاب العسكر الي ثكناته، وفرض مدنية الدولة دون الالتفات لأية مبادرات او حوار او وصاية من الخار، داعين الشارع السوداني لمواصلة التصعيد السلمي.



ولاية النيل الازرق جنوب شرقي السودان، والتي ما زالت في أتون حرب قبلية مستعرة راح ضحيتها اكثر من60 قتيلًا ومئات الجرحي كانت حاضرة في هذه المليونية، حيث آكد المتظاهرون ان هذه الأحداث تقف وراءها جهات ذات اجندة سياسية، تحاول زعزعة الأمن والاستقرار لإلهاء الشعب عن مواصلة تظاهراته.



وبخلاف العنف المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، الذي أدي لسقوط عدد من الضحايا الا ان الحكومة الانقلابية نشرت العديد من قواتها الامنية داخل الشوارع الرئيسية والاحياء في العاصمة الخرطوم، وقامت بضرب واعتقال العديد من المتظاهرين.

رغم القمع المفرط ورغم استخدام الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، ورغم شد الأطراف بولاية النيل الأزرق، ودارفور وغيرها الا أن المتظاهرين مصرون على استمرار هذه التظاهرات حتى اسقاط هذا النظام، وبالآليتهم الثلاث.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...