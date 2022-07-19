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كيف سهلت السعودية طرق اللقاءات مع المسؤولين الصهاينة

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشف تحقيق مطول لصحيفة هآرتس العبرية عن الطرق السرية والملتوية التي كان المسؤولون الاسرائيليون يتبعونها للقيام بزيارات خاصة الى العربية السعودية واجراء مقابلات مع المسؤولين في الرياض.

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واشارت الصحيفة الى ان هؤلاء المسؤولين لن يكونوا مضطرين الى اتباع تلك الطرق بعد ان فتحت السعودية اجوائها امام الطائرات الاسرائيلية.

تعرضت قناة "العربية" السعودية لموقف محرج جدا خلال تغطيتها المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن عقب انتهاء مباحثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأثناء المؤتمر الصحفي، عرض أحد الصحفيين سؤالا على "بايدن" حول ما قالته زوجة خاشقجي عن مقتله، حتى سارعت قناة "العربية" بقطع البث والتحول إلى الإستوديو.

في السياق ذاته كشفت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن التي أسسها الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، بأن أجهزة الأمن الإماراتية اعتقلت مواطناً أمريكياً وعضو مجلس إدارتها والمحامي السابق لـ"خاشقجي" عاصم غفور في مطار دبي الدولي بشأن ما يبدو أنه دوافع سياسية. وقد قضت محكمة إماراتية بالسجن على "غفور" بالسجن ثلاث سنوات في جريمتي التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

احيا اليمنيون ذكرى يوم الولاية عيد الغدير بفعاليات مركزية شملت تسع عشرة ساحة بمحافظة صنعاء إضافة إلى الفعاليات المقامة بالتزامن في المحافظات الاخرى، تأكيداً على الارتباط الوثيق بالولاء لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وتجديدا للعهد وتمسكاً بوصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورفضا لموالاة أعداء الأمة وإعلان البرأة منهم.

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