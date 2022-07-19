مباحثات لتمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا لـ25 سنة قادمة

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وجرى خلال الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي بحث سبل النهوض بالعلاقات بين طهران وأنقرة في مختلف المجالات وكذلك بدء المباحثات بشأن تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا للسنوات الخمس والعشرين المقبلة.

وعقد الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي مساء اليوم الثلاثاء بحضور الرئيسان الإياني والتركي إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان، وسائر كبار المسؤولين الرفيعي المستوى من البلدين باستضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد رئيسي في هذا الاجتماع على العزم الجاد للجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير مستوى العلاقات مع جيرانها وقال: ترحب إيران بتحسين مستوى العلاقات مع جميع جيرانها، وكذلك مع الجمهورية التركية، بسبب القواسم المشتركة الكثيرة وتاريخ الصداقة العريقة مع إيران، وما لها من مكانة متميزة جدا في العلاقات السياسية والتجارية مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية على صعيد المنطقة.

وقيّم الرئيس الإيراني العلاقات بين البلدين بأنها إيجابية وفي تحسن، وأشار إلى أنه من الضروري أن يتحرك البلدان نحو تحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار سنويا عبر تبني سياسات مبدئية وتنمية التعاون.

وجرى في هذا الاجتماع، الإشارة إلى زيادة مستوى العلاقات بين إيران وتركيا بنسبة 60٪ خلال العام الماضي، كما ركز الجانبان على التفاعل في مجالات بناء مجمعات العلوم والتكنولوجيا، والتعاون في مجال البيئة، وتسليم المجرمين وحل مشكلة الغبار وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والرياضة وتسهيل المعاملات المصرفية والاستثمارية.

كما أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي، واستعدادها لتوفير الطاقة المستدامة لتركيا من خلال صادرات الغاز.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على أن يكون تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا لمدة 25 عاما، وزيادة كمية تصدير الغاز على أجندة الطرفين حيث بدأت المحادثات حولها.

وفي هذا الاجتماع، أثيرت مخاوف إيران بشأن نهر أرس وضرورة ضمان حقوق الشعب الإيراني في هذا الصدد مع الجانب الآخر وتقرر أخذ الموضوع في الاعتبار في المشاورات المستقبلية للجانبين.