حماس تبارك عملية الطعن الفدائية شمال القدس...

العالم ـ فلسطين

وقالت حماس في بيان لها: إن عمليات المقاومة المستمرة هي رسالة شعبنا الوحيدة للاحتلال، ولا إعلان يعلو فوق إعلان المقاومة في القدس، وليس للمغتصبين في أرضنا إلا الرحيل.

وأضافت "إذ نسأل الله الشفاء العاجل والسلامة للمقاوم البطل، لنشد على يد المقاومين الذين يدافعون عن القدس والمسجد الأقصى المبارك وأهلنا المرابطين الذين يتعرضون لأبشع الجرائم الصهيونية".

وشددت على أن العملية اليوم تأكيد على مواصلة شعبنا الدفاع عن أرضه وحقوقه، ضد جرائم الاستيطان ومخططات اغتصاب الأراضي، وآخرها مخطط "نحالا" الجديد.

وأصيب مستوطن بجراح خطرة، مساء الثلاثاء، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مجمع تجاري للاحتلال شمال غربي مدينة القدس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مستوطنًا أصيب بعملية طعن قرب مجمع "راموت" التجاري شرق القدس المحتلة، مشيرةً إلى أنّ شرطة الاحتلال أطلقت النار على المنفذ، وأصابته بجروح متوسطة.

ووفق الصور المتداولة من موقع الحادث؛ فإن قوات الاحتلال قدمت الإسعاف للمستوطن المصاب قبل أن تنقله إلى المستشفى.