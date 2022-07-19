فصائل المقاومة تبارك عملية الطعن الفدائية في القدس

العالم ـ فلسطين

وباركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، عملية الطعن، وعدتها "ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس".

أوضحت الحركة، في بيان لها، أن: "هذا الفعل المقاوم، يؤكد من جديد فشل كل المحاولات لوقف تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس".

كما باركت لجان المقاومة عملية الطعن، ووصفتها بـ"البطولية".

وأكدت لجان المقاومة، في بيان لها أن "عملية الطعن البطولية في القدس، تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الكيان الصهيوني الفاشي".

وشددت "بأن المقاومة هي الخيار الأمثل لاقتلاع العدو من أرضنا؛ وكنس مشروعه الاستيطاني عن كامل ترابنا المقدس".

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد خريس: إن "العملية تأتي تعبيراً عن الرد الشعبي على المؤامرة الصهيوأمريكية بحق قضيتنا الوطنية وأرضنا ومقدساتنا"، وفق قوله.

وأكد أن "هذا الفعل أبلغ رد على إعلان الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، تشكيل ميليشيات يهودية مسلحة في أحياء مدينة القدس المحتلة".

من جانبه، عدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وسام زغبر، أن "العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين اليومية في عموم الأراضي الفلسطينية".

ورأى المتحدث باسم "حركة الأحرار الفلسطينية"، ياسر خلف، أن "العملية تؤكد أن إرادة شعبنا متجددة ولديه العزيمة والإرادة والإصرار على مواصلة النضال حتى تبديد أوهام الاحتلال وإفشال مخططاته".

بدوره، دعا عضو المجلس الثوري لحركة "فتح الانتفاضة"، عبد المجيد شديد، "أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة العمل على تصعيد العمل المقاوم في وجه الاحتلال، وعلى نقاط التماس، ورص الصفوف، لحماية المقدسات من عبث ودنس الاحتلال".

ونفذ شاب فلسطيني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عملية طعن داخل حافلة في مستوطنة "راموت"، بالقدس المحتلة، أدت إلى إصابة مستوطن بجراح بالغة ، وأصيب المنفذ، بعد إطلاق أحد المستوطنين النار عليه؛ ووصفت إصابته بالمتوسطة.